Pencinta Musik Merapat, HMD Meluncurkan 2 HP Nokia, Harga Mulai Rp 400 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Human Mobile Devices (HMD) resmi meluncurkan dua smartphone baru di Indonesia, yakni Nokia 130 dan Nokia 150 Music.

Kedua ponsel itu dirancang untuk menjawa kebutuhan pengguna yang mencari durabilitas, baterai tahan lama, rangka yang kokoh dan audio mumpuni.

Hadir dengan nuansa retro, ponsel itu disebut menyasar para pencinta musik yang ingin melepaskan diri dari gangguan smartphone modern atau mereka yang sedang bepergian.

Global Head of Product Marketing at HMD, Petri Hayrynen mengatakan Nokia 130 dan 150 Music menawarkan kombinasi tak terkalahkan dari audio dinamis, desain klasik, dan kinerja tahan lama.

"Kedua ponsel ini memberikan kesempatan untuk melakukan digital detox (detoks digital)– menawarkan jeda yang menyegarkan dari hiruk pikuk perangkat yang selalu terhubung, sekaligus menjaga pengguna tetap terhubung dengan hal-hal yang benar-benar penting," ungkap Petri dalam siaran persnya, Selasa (23/9).

Nokia 150 Music menghadirkan sentuhan premium pada ponsel fitur tradisional dengan desainnya yang ramping dan tahan lama.

Kedua ponsel itu memiliki layar QVGA 2,4 inci yang menyajikan visual tajam pada menu dan daftar putar musik.

Dilengkapi dengan Bluetooth 5.0, kedua perangkat itu mudah dipasangkan dengan speaker dan headset eksternal, sehingga mendengarkan musik nirkabel menjadi lebih mudah.