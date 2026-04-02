Pencinta Offroad Harus Tahu, Ford Mengembangkan Navigasi Khusus di Mobilnya
jpnn.com - Ford Motor Company menyiapkan langkah baru bagi para penggemar petualangan, lewat pengembangan sistem navigasi khusus.
Sistem pemandu itu dirancang memudahkan saat berkendara off-road atau menjelajah medan berat, sehingga menjadi lebih terarah dan aman.
Berbeda dengan navigasi konvensional, sistem tidak sekadar menunjukkan arah.
Teknologi akan memetakan jalur di luar jalan raya dengan lebih detail, mulai dari kontur medan, tingkat kesulitan rute, hingga potensi hambatan yang mungkin ditemui di perjalanan.
Dengan begitu, pengemudi bisa lebih siap sebelum menghadapi trek yang menantang.
Pengembangan sistem dilakukan bersama aplikasi onX Offroad, yang telah memiliki basis data luas mencakup lebih dari satu juta kilometer jalur off-road.
Kolaborasi tersrbut memungkinkan pengguna mengakses peta jalur yang selama ini banyak digunakan oleh komunitas off-road di berbagai wilayah.
Menariknya, sistem juga dibekali fitur perekaman rute. Pengemudi dapat menyimpan jalur yang telah dilalui untuk digunakan kembali di lain waktu.
Ford Motor Company menyiapkan langkah baru bagi para penggemar petualangan, lewat pengembangan sistem navigasi khusus.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
