Penculik Kacab Bank Ungkap Keterlibatan Oknum, Sebegini Bayaran Pelaku
jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian menangkap 15 pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang atau kacab bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (37).
Salah satu tersangka penculikan Eras Musuwalo menyebut ada keterlibatan oknum.
Kuasa hukum Eras, Adrianus Agau meminta perlindungan kepada Panglima TNI dan Kapolri.
"Kami mau memohon maaf kepada keluarga korban. Semoga persoalan ini, penyidik Polda Metro Jaya segera mengungkap motif dan pelaku utamanya," kata Adrianus Agau kepada wartawan, Selasa (26/8).
Menurut dia, awalnya tersangka Eras diminta oleh seseorang untuk menjemput paksa korban di parkiran supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur.
"Setelah penjemputan dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang berinisial F itu untuk (korban) diserahkan di daerah Jakarta Timur," katanya.
Adrianus menjelaskan setelah menyerahkan korban kepada seseorang berinisial F, Eras dkk kemudian pulang.
Namun, berselang beberapa jam setelah itu, Eras dkk dipanggil lagi untuk mengantar pulang korban.
