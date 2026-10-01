Penculikan Kakak-Adik di Jakbar, Polisi Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menyelidiki kasus penculikan dua orang anak perempuan yang merupakan kakak-adik di kawasan Menceng, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu sore.

"Anggota sudah ke TKP (Tempat Kejadian Perkara)," kata Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang melalui pesan singkat, Rabu.

Dia mengatakan pihak keluarga belum membuat laporan polisi. Petugas pun bergerak melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari media sosial.

"Masih belum ada laporan. Ini anggota baru ke TKP untuk kumpul bahan keterangan dulu," kata Rihold.

Untuk sementara, kata Rihold, pemeriksaan TKP berfokus pada titik awal kedua anak itu diculik oleh orang tak dikenal.

"Sambil cari dari mana naik dan ada atau tidak petunjuk lain. Mudah-mudahan ada petunjuk," tutur Rihold.

Sebelumnya, aksi dugaan penculikan dan perampasan terhadap dua anak perempuan terjadi di kawasan Menceng, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu sore.