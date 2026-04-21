Pencuri Bobol Gudang Sembako Senilai Rp 526 Juta
jpnn.com, WONOSOBO - Kawanan pencuri membobol gudang sembako senilai Rp 526 juta di Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Polres Wonosobo meringkus para pelaku.
Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan kehilangan barang dalam jumlah besar.
Peristiwa itu bermula saat korban bersama karyawannya tengah beraktivitas di gudang sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu, korban menemukan jejak kaki di atas tumpukan karton terigu yang memicu kecurigaan.
"Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, korban mendapati pintu dan jendela gudang telah dalam kondisi rusak akibat dicongkel," kata Kepala Satreskrim Polres Wonosobo AKP Arif Kristiawan, Selasa.
Pemeriksaan stok bersama admin kemudian mengungkap adanya kehilangan barang dalam jumlah signifikan.
Barang yang hilang meliputi gula kemasan merek Gulavit sebanyak 1.161 karton (masing-masing berisi 20 kilogram) dengan nilai kerugian Rp 390,4 juta. Selain itu, minyak goreng merek Sunco ukuran dua liter sebanyak 400 karton (masing-masing berisi 12 liter) juga raib dengan nilai kerugian Rp 136 juta.
Ia menuturkan, total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai Rp 526 juta.
Kawanan pencuri membobol gudang sembako senilai Rp 526 juta. Para pelaku beraksi di malam hari.
