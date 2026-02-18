menu
Pencuri Terbesar di Ramadan

Ilustrasi. Foto: dok. JPNN

jpnn.com - ULAMA kondang di Arab Saudi Syekh Sulaiman Ar Ruhaily dalam sebuah dakwah mengingatkan adanya pencuri terbesar di Ramadan. Siapa? Atau apa?

Dosen pascasarjana di Universitas Islam Madinah dan sering memberikan ceramah tematik tentang akidah, fikih, serta nasihat kehidupan itu menjelaskan bahwa setiap umat Islam wajib mengurangi kesibukan dunia selama Ramadan.

"Termasuk menggunakan ponsel,” kata Sulaiman.

Menurutnya, ponsel merupakan pencuri terbesar, khususnya di Ramadan.

“Pencuri yang sangat luar biasa itu ialah ponsel. Dia mencuri waktu dengan cara yang sangat ajaib," ujarnya dalam dakwah, yang potongan videonya marak di media sosial.

Dia prihatin mengetahui bahwa banyak dari muslim yang tidak bisa lepas dari ponsel saat di dalam masjid.

"Ada yang masih memegang ponsel saat imam hendak mengucap takbiratulihram. Allahu akbar...Baru dia simpan dan mengikuti salat," tutur Sulaiman.

"Setelah imam mengucap assalamualaikum warahmatullah, sebelum sempat berzikir astgfirullah, dia sudah mengeluarkan ponselnya lagi," imbuhnya.

Syekh Sulaiman Ar Ruhaily mengungkap adanya pencuri terbesar di Ramadan. Siapa atau apa?

