Pencurian di Supermarket Australia Meningkat karena Mahalnya Kebutuhan Pokok

Harga bahan pangan di Australia terus merangkak naik, seperti yang terlihat dari Indeks Harga Konsumen yang dikeluarkan Biro Statistik Australia (ABS).

Indek tersebut menunjukkan harga makanan dan minuman non-alkohol naik sebesar tiga persen dalam 12 bulan hingga Juli 2025 lalu.

Pada periode yang sama, harga buah dan sayur naik 4,8 persen.

Ekonom independen Saul Eslake sudah mengamati Indeks Harga Konsumen di Australia sejak tahun 1980-an.

"Harga barang-barang pada umumnya, khususnya makanan dan minuman non-alkohol, hampir tidak pernah turun," ujarnya.

Saul mengatakan berdasarkan laju perubahan tahunan indeks makanan dan minuman, harganya hanya pernah turun empat kali dalam 45 tahun terakhir (2012, 2013, 2016, dan 2017).

"Penurunan pada tiga periode terakhir semuanya kurang dari satu persen," ujarnya.

Sebagian besar dari penurunan harga buah atau sayur yang signifikan setelah adanya lonjakan harga yang dipicu siklon atau banjir, telah mereda, ujarnya.