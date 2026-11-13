Pencurian Honda Beat di Sekayu, 2 Pria Berbagi Peran

jpnn.com - MUBA - Dua pria berinisial FR (22) dan A (42) di Musi Banyuasin bekerja sama mencuri Honda Beat dengan modus merusak kontak menggunakan kunci Y yang telah dimodifikasi.

Namun, aksi keduanya diungkap Unit Reskrim Polsek Sekayu. Kedua pelaku yang sama-sama warga Muba itu ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Peristiwa pencurian itu terjadi Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 09.15 WIB.

Sepeda motor Honda Beat milik Wawan Sapta Adinata saat itu terparkir di pinggir di jalan dekat Asrama Haji Muba, Jalan Bupati Usman Bakar, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu.

FR diketahui merupakan warga Desa Rimba Ukur, Kecamatan Sekayu. Rekannya A tercatat sebagai warga Desa Sidorahayu, Kecamatan Plakat Tinggi.

Kasi Humas Polres Muba AKP S Hutahaean mengatakan kedua tersangka memiliki peran berbeda saat menjalankan aksinya. FR bertugas membobol kontak sepeda motor, sedangkan A mengawasi kondisi di sekitar lokasi.

Dalam menjalankan aksinya, FR menggunakan kunci Y yang sudah dimodifikasi. Alat tersebut dimasukkan ke lubang kontak hingga sepeda motor korban berhasil dihidupkan.

"Awalnya, tersangka A memantau situasi, kemudian FR memasukkan kunci Y yang telah dimodifikasi ke dalam kontak sepeda motor korban. Setelah motor berhasil hidup, FR langsung membawa motor tersebut dan A menggiring dari belakang," kata Hutahaean, Jumat (13/11/2026).