Pencurian Modus Pecah Kaca Mobil di Bekasi Terekam CCTV, Viral
jpnn.com, BEKASI - Pencurian modus pecah kaca mobil terjadi di Jalan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Polisi telah menerima laporan korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
?"Anggota piket Polsek Tambun Selatan telah melakukan cek TKP setelah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHP," kata ?Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani saat dikonfirmasi, Kamis.
Peristiwa pencurian tersebut menimpa warga berinisial SP (42) asal Ciamis, pada Rabu (15/7) malam, sekitar pukul 20.30 WIB.
Korban kemudian melaporkan insiden itu pada pukul 21.00 WIB, yang segera direspons kepolisian dengan melakukan pengecekan TKP pada pukul 21.30 WIB.
?Aliyani menjelaskan peristiwa itu bermula ketika korban yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih bernomor polisi B 2829 KME melintas di Jalan Setiadarma sekitar pukul 19.45 WIB.
"Korban kemudian memarkirkan kendaraannya di depan sebuah tempat pangkas rambut (barber shop) untuk mencukur rambut," katanya.
?Setelah selesai mencukur rambut sekitar pukul 20.30 WIB, korban bermaksud kembali ke rumah. Namun, saat berjalan menuju kendaraannya, korban terkejut melihat kaca pintu tengah sebelah kanan mobilnya sudah dalam keadaan pecah.
Viral di media sosial pencurian modus pecah kaca mobil di Bekasi. Uang Rp 9 juta, Hp iPhone 15, ponsel Realme milik korban raib.
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