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Pencurian Motor di Bali Dilakukan WNA Kongo

Pencurian Motor di Bali Dilakukan WNA Kongo
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Ilustrasi - Pencurian Motor. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali mengungkap seorang warga negara asing (WNA) asal Kongo berinisial JAA (34) diduga mencuri sepeda motor Honda ADV berwarna putih milik perusahaan rental di wilayah Gianyar.

Aksi pencurian tersebut dilakukan tersangka saat keluar dari vila dan melihat sepeda motor dengan kunci masih menempel.

"Tersangka tersebut berinisial JAA, laki-laki usia 34 tahun berasal dari Kongo. Modus operandi yang dilakukannya adalah ketika dia keluar dari vila dia melihat kendaraan ADV warna putih dengan kunci menempel," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol. Lintar Mahardhono di Denpasar, Senin.

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Dia menjelaskan motor tersebut diketahui merupakan kendaraan sewaan yang sebelumnya digunakan oleh seorang warga negara Amerika Serikat.

Melihat kondisi kendaraan yang masih terpasang kunci, tersangka kemudian mengambil sepeda motor tersebut. Dalam menjalankan aksinya, JAA diduga bertindak seorang diri.

Lintar menegaskan berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka merupakan pelaku tunggal dan tidak ditemukan keterlibatan jaringan lain dalam kasus tersebut.

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"Dia adalah pelaku tunggal dan tidak ada jaringannya," ujarnya.

Lintar tidak menjelaskan secara rinci terkait kasus tersebut mengingat kasus pencurian tersebut ditangani Polres Gianyar karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Gianyar.

Polda Bali mengungkap seorang warga negara asing (WNA) asal Kongo mencuri sepeda motor.

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