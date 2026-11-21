jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap satu dari tiga pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Pademangan, Jakarta Utara (Jakut).

Pelaku ditangkap di wilayah Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, pada Rabu (18/11) sekitar jam 15.20 WIB.

"Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan," kata Kanit Reskrim Polsek Pademangan Iptu Rully Jeremi Siregar, Jumat.

Dia mengatakan penangkapan pelaku tersebut berawal saat Tim Opsnal sedang bertugas, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan pelaku pencurian itu berada di Jalan RE Martadinata, Kampung Muara Bahari.

Lalu, Tim Opsnal melakukan pengejaran ke lokasi yang dimaksud dan mengamankan pelaku pencurian yang diketahui berinisial EK (19) beserta barang bukti.

"Selanjutnya, dibawa ke Polsek Pademangan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Rully.

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Menurut dia, sepeda motor yang dicuri para pelaku tersebut sudah sempat dijual seharga Rp3 juta kepada seseorang, dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli narkoba.

"Setelah mendapatkan uang, pelaku ini membeli narkoba," ungkap Rully.