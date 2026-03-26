Pendafaran KIP Kuliah Jalur SNBT Sudah Dibuka

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus memperkuat komitmen pemerataan akses pendidikan tinggi melalui Sosialisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh anak bangsa, khususnya dari keluarga kurang mampu, memiliki peluang yang setara untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Kamis (26/3)

Melalui program KIP Kuliah, pemerintah tidak hanya menanggung biaya pendidikan, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup, sehingga mahasiswa dapat fokus menempuh pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi.

Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi sekaligus mempersempit kesenjangan akses antarkelompok masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek, Sandro Mihradi menegaskan bahwa KIP Kuliah merupakan wujud nyata keberpihakan negara dalam menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan, sekaligus investasi jangka panjang dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia.

Plt. Kepala PPAPT juga menegaskan bahwa KIP Kuliah tidak sekadar program bantuan, tetapi merupakan bentuk keberpihakan negara dalam menghadirkan keadilan akses pendidikan.

Baca Juga: Rajiv DPR Berikan PIP Hingga KIP Untuk Anak Korban Terdampak Longsor di Cisarua Bandung Barat

“Melalui KIP Kuliah, negara hadir untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda dalam meraih mimpi,” tegas Plt. Kapus Sandro.

Pada 2026, kebijakan KIP Kuliah diperkuat dengan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penentuan sasaran penerima. Penggunaan data terintegrasi ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.