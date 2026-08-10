Pendaftar Membludak, Istana Tambah Undangan Buat Ikut Peringatan HUT RI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi atau Pras menyebut pemerintah menambah jumlah kursi bagi warga yang ingin mengikuti peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara pada 17 Agustus 2026.

Pras mengatakan Panitia Nasional Peringatan HUT RI menyiapkan sekitar 5.500 kursi bagi warga umhm yang mau ikut memeriahkan acara di Istana Negara pada 17 Agustus.

"Jadi, dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kami siapkan," kata Ketua Panitia Nasional Peringatan HUT RI itu ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

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Pras menuturkan pihak panitia kemudian membuka pendaftaran bagi yang ikut Peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara.

Menurut dia, animo masyarakat begitu besar ketika dibuka pendaftaran, dengan masuknya 336 ribu pengajuan.

"Selama empat hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar," ujarnya.

Pras mengatakan tingginya animo pendaftar menandakan warga ingin ikut berpartisipasi saat Peringatan HUT ke-81 RI.

Dari situ, kata dia, panitia menambah jumlah warga umum yang bisa ikut prosesi peringatan HUT ke-81 RI, yakni 3,400 orang.