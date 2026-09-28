Pendaftaran Bakal Calon Ketum AMPI Dibuka, Tahapan Penjaringan Mulai Berjalan

jpnn.com - Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional (Munas) X Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) telah membuka pendaftaran bakal calon ketua umum AMPI pada 27 September 2026. Pendaftaran tersebut akan berlangsung hingga 28 September 2026.

Muhammad Syafii selaku panitia penyelenggara menyampaikan bahwa proses pendaftaran merupakan bagian dari tahapan penjaringan bakal calon (balon) ketum AMPI yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh panitia.

“Kami telah melaksanakan proses pembukaan pendaftaran balon ketum AMPI. Dalam proses tersebut sudah ada kandidat yang mengambil formulir pendaftaran,” ujar Muhammad Syafii dalam keterangannya dikutip Senin (28/9).

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Lebih lanjut panitia steering committee (SC) Irfan Wahyudi dan Steven Risakotta menyebutkan bahwa setelah tahapan pengambilan formulir dan pengembalian formulir, panitia akan melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi terhadap persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, bakal calon yang memenuhi persyaratan akan mengikuti tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Munas X AMPI.

“Saat ini kami tengah melakukan tahapan proses penjaringan balon ketum. Seluruh proses akan dilaksanakan secara terbuka, tertib, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan,” kata Irfan.

Proses penjaringan dilaksanakan dengan mengedepankan tertib administrasi serta kelancaran seluruh proses menuju pelaksanaan Munas X AMPI

"Panitia SC Munas X AMPI memastikan seluruh rangkaian tahapan pendaftaran dan penjaringan bakal calon Ketua Umum akan dilaksanakan sesuai ketentuan," pungkas Steven Risakotta.(Esy/JPNN)