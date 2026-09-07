Pendaftaran Beasiswa FIFGROUP Young Leader 2026 Dibuka, Simak Persyaratannya!

jpnn.com, JAKARTA - PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak usaha Astra yang merupakan bagian dari Astra Financial, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan generasi muda Indonesia melalui peluncuran program beasiswa FIFGROUP Young Leader (FYL) 2026.

Program yang sudah berjalan selama empat tahun ini secara resmi membuka pendaftaran mulai 18 Agustus hingga 15 September 2026.

FYL 2026 ditujukan bagi mahasiswa/mahasiswi S1 aktif minimal semester 5 dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki potensi kepemimpinan serta prestasi akademik yang baik.

Pada penyelenggaraan tahun ini, para mahasiswa/mahasiswi terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan berbagai manfaat eksklusif yang ditawarkan program ini.

FIFGROUP juga memberikan kesempatan bagi para peserta program untuk menjadi bagian dari perseroan.

Pada program FYL 2023 terdapat 4 dari 34 peserta FYL 2023 atau sekitar 11,76 persen dan pada FYL 2024 terdapat 5 dari 35 peserta atau sekitar 14,29 persen peserta yang terserap menjadi karyawan tetap perseroan.

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Direktur FIFGROUP Esther Sri Harjati menyatakan program ini diharapkan menjadi wadah anak-anak muda untuk semakin terpacu mengembangkan inovasi unggul.

Dia menegaskan FIFGROUP senantiasa berupaya mendukung potensi anak muda menciptakan inovasi dan prestasi cemerlang melalui program FIFGROUP Young Leader ini.