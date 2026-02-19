Pendaftaran BTN RUN 2026 Dibuka, Ada Diskon Khusus!

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN RUN 2026 mulai 13 Februari 2026 melalui superapps bale by BTN dan pada 18 Februari melalui btnrun.com.

Ajang lari tahunan yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 BTN, sekaligus jelang BTN Jakim 2026 tersebut, akan digelar di Ancol pada 29 Maret 2026 dengan menargetkan 7.600 peserta.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan BTN RUN bukan sekadar ajang olahraga, melainkan wujud komitmen perseroan mendorong gaya hidup sehat.

BTN juga memberikan berbagai diskon dan kemudahan masyarakat untuk ikut BTN RUN baik melalui supperapps bale by BTN maupun kartu debit BTN.

“Lari adalah olahraga iklusif yang bisa diikuti semua orang. Sehingga, lewat berbagai ajang lari yang BTN laksanakan, termasuk BTN RUN, kami ingin menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua orang,” ujar Ramon.

Dengan pilihan lokasi yang baru ini, BTN RUN 2026 juga diharapkan menjadi kombinasi event olahraga sekaligus destinasi akhir pekan bersama keluarga.

“BTN RUN 2026 kali ini menawarkan lintasan dengan pemandangan laut terbuka dan agar peserta dapat menikmati suasana rekreasi keluarga setelah berlari. Kami berupaya merancang ajang ini menjadi sarana membangun kebiasaan hidup sehat bersama keluarga,” jelas Ramon.

Adapun, BTN RUN menawarkan dua kategori yakni 5K dan 10K.