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Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka Bulan Ini, PPPK & Guru Honorer Berpeluang?

Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka Bulan Ini, PPPK & Guru Honorer Berpeluang?
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Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Kabar penting bagi masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS 2026 bulan ini.

Rencana tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi didampingi Menteri terkait lainnya seusai rapat koordinasi pemerintah bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

Mensesneg Prasetyo mengatakan pemerintah telah menyepakati pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun ini untuk memenuhi kebutuhan aparatur di berbagai instansi.

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"Pada kesempatan yang baik ini kami ingin juga mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS," ujar Mensesneg Prasetyo.

Dia menjelaskan pembukaan seleksi CPNS dilakukan untuk menyegarkan komposisi aparatur sipil negara (ASN), terutama karena setiap tahun terdapat PNS yang memasuki masa pensiun.

Selain menggantikan pegawai yang pensiun, pemerintah juga membutuhkan tenaga baru untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

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Menurut Prasetyo, kebutuhan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memutuskan pembukaan pendaftaran CPNS 2026.

"Oleh karena itu kami bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga," katanya.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pendaftaran CPNS 2026 dibuka bulan ini, PPPK dan guru honorer berpeluang? Simak penjelasannya.

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