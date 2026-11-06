Pendaftaran CPNS 2026 Sebentar Lagi, Mensesneg Meminta Calon Pelamar Mempersiapkan Diri
jpnn.com - JAKARTA – Mungkin Anda termasuk yang bertanya, kapan pendaftaran seleksi CPNS 2026?
Informasi terbaru disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Dia menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka seleksi CPNS mulai tahun ini.
“Pada kesempatan yang baik ini kami ingin juga mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS,” ucap Prasetyo dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi pemerintah dengan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).
Pembukaan rekrutmen itu, lanjut dia, dalam rangka penyegaran komposisi PNS menyusul pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
Selain itu, program-program prioritas pemerintah juga membutuhkan PNS.
Lantas, kapan pendaftaran CPNS 2026 akan dibuka?
Prasetyo mengatakan, seleksi CPNS tersebut rencananya akan dibuka pada November ini.
Kapan pendaftaran CPNS 2026 akan dibuka? Berikut penjelasan Mensesneg Prasetyo Hadi.
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