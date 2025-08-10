Pendaftaran Guardian Run 2025 Segera Dibuka, Banjir Puluhan Produk Ternama

jpnn.com, JAKARTA - Guardian Indonesia kembali menggelar Guardian Run 2025 sebagai komitmen dalam mendorong gaya hidup sehat dan aktif.

Head of Marketing Guardian Indonesia, Malvin Tarigan mengatakan memasuki tahun ketiga ajang lari ini akan digelar pada 21 September mendatang dengan format offline run (kategori 5K dan 10K), serta virtual run (kategori 5K dan 10K) yang dapat diikuti oleh pelari pemula hingga berpengalaman di manapun mereka berada.

Bekerja sama dengan Indonesia Muda Road Runner (IMRR) sebagai penyelenggara kompetisi lari, Guardian menargetkan lebih dari 8.000 peserta dari berbagai kalangan meramaikan perhelatan ini.

“Sejak pertama kali digelar pada 2023, Guardian Run telah menjadi medium kami untuk mengajak masyarakat hidup sehat, sekaligus mendorong keseimbangan antara kesehatan dan kepercayaan diri bagi peserta. Tahun ini, kami kembali dengan semangat yang lebih besar, menghadirkan pengalaman lari yang lebih interaktif dan inklusif,” ujar Malvin Tarigan.

"Guardian Run 2025 menjadi bentuk komitmen kami untuk menciptakan ruang positif untuk mengekspresikan diri, mendorong gaya hidup sehat, dan merayakan kepercayaan diri setiap peserta," imbuhnya.

Tahun ini, Guardian Run 2025 menghadirkan berbagai pembaruan. Setiap peserta nantinya akan mendapatkan jersey eksklusif, medali, dan juga goodie bag yang berisi puluhan produk-produk dari brand ternama.

Para pemenang di masing-masing kategori juga akan berkesempatan memenangkan hadiah berupa uang tunai dan peralatan kesehatan dengan total nilai hingga puluhan juta.

Sebagai bagian dari PT DFI Retail Nusantara Tbk., Guardian juga menghadirkan experience booth khusus produk kecantikan dan perawatan diri.