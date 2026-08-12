Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Ditutup, Seleksi Calon Peserta Mulai Besok

jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 4 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi ditutup pada 12 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB.

Selanjutnya, proses seleksi calon peserta akan berlangsung pada 13 hingga 19 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah mengatakan seleksi dilakukan untuk memastikan calon peserta memiliki kesiapan dan kesesuaian dengan bidang pelatihan yang dipilih.

Dia mengingatkan seleksi merupakan tahapan penting sebelum calon peserta ditetapkan sebagai peserta pelatihan.

"Kami berharap seluruh calon peserta mengikuti setiap tahapan dengan sungguh-sungguh dan sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (12/8).

Darmawansyah mengatakan, kesempatan mengikuti pelatihan vokasi perlu dimanfaatkan secara serius karena proses pembelajaran dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Bagi peserta yang nantinya dinyatakan lolos, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ikuti seluruh proses pembelajaran dengan disiplin dan sungguh-sungguh agar keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja,” pesannya.

Menurut Darmawansyah, keberhasilan pelatihan tidak hanya ditentukan materi yang diberikan, tetapi juga oleh kesungguhan peserta dalam mengikuti proses pembelajaran.