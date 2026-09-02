Pendaftaran Pertamina UMK Academy 2026 Ditutup, Lebih 4 Ribu Pelaku Usaha yang Daftar

jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran Pertamina UMK Academy 2026 resmi ditutup pada 31 Agustus 2026.

Selama periode pendaftaran 21–31 Agustus 2026, lebih dari 4.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai wilayah Indonesia mendaftarkan diri untuk mengikuti program pembinaan usaha lokal unggulan dari PT Pertamina (Persero).

Jumlah pendaftar Pertamina UMK Academy 2026 meningkat tajam (hampir dua kali lipat) dari pendaftar pada pelaksanaan program di periode tahun 2025.

Peningkatan pendaftar ini mencerminkan antusiasme para pelaku usaha lokal kepada program Pertamina UMK Academy sebagai salah satu program pembinaan dan peningkatan kapabilitas yang bagus dan berdampak.

Program yang pertama kali diinisiasi pada 2020 ini telah menjadi salah satu program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) unggulan dari Pertamina yang berfokus pada pengembangan masyarakat dan komunitas usaha lokal di Indonesia.

UMK yang telah mendaftar selanjutnya akan dikurasi dan dilakukan verifikasi administrasi, sesuai persyaratan yang telah ditentukan, untuk menentukan UMK yang berhak menjadi peserta pada rangkaian pembinaan Pertamina UMK Academy 2026.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan antusiasme lebih dari 4.000 pendaftar menunjukkan kuatnya semangat pelaku UMK Indonesia untuk terus belajar, mengembangkan diri, menambah pengetahuan untuk meningkatkan daya saing.

“Antusiasme pendaftar menunjukkan besarnya semangat pelaku UMK Indonesia untuk mengembangkan usahanya," kata Baron.