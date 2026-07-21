Pendaftaran Program Magang Nasional 2026 Masih Dibuka Hingga 28 Juli

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah menargetkan sebanyak 150.000 peserta mengikuti Program Magang Nasional sepanjang 2026.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada 2025 yang melibatkan 102.696 peserta.

"Target peserta program magang nasional tahun ini yang mencapai 150.000 peserta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sebagai pembanding, program magang nasional tahun 2025 melibatkan 102.696 peserta," kata M Qodari dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa (21/7).

Qodari mengatakan peningkatan target tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai tahap awal, pemerintah membuka pendaftaran Program Magang Nasional pada 15-28 Juli 2026 dengan kuota sebanyak 50.000 peserta.

"Program magang nasional memang dirancang untuk meningkatkan kompetensi generasi muda sekaligus memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri," kata Qodari.

Menurut dia, melalui program tersebut para lulusan perguruan tinggi berkesempatan mengikuti magang selama enam bulan dengan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Selain memberikan pengalaman kerja, program tersebut juga membuka kesempatan bagi peserta untuk membangun jejaring profesional, memperluas wawasan dunia kerja serta meningkatkan peluang direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang.