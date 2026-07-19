jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran sekolah ikatan dinas 2026 akan dimulai. Lulusan SMA sederajat siapkan diri kalian.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah menyampaikan pendaftaran CPNS 2026 khususnya jalur sekolah ikatan dinas sebentar lagi dibuka.

"Sebentar lagi dibuka pendaftaran sekolah ikatan dinas. Kami upayakan minggu depan," kata Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah kepada JPNN, Sabtu (18/7/2026)

Dia mengungkapkan formasi CPNS 2026 jalur sekolah ikatan dinas ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini.

Sistemnya diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB).

Nah, PermenPANRB pengadaan sekolah ikatan dinas sudah ada.

"PermenPANRB sudah ditandatangani Ibu MenPANRB Rini Widyantini minggu kemarin, makanya BKN langsung siapkan implementasinya," terang Prof. Zudan.

Dia menambahkan pendaftaran CPNS 2026 jalur sekolah ikatan dinas merupakan gawean KemenPANRB dan BKN.