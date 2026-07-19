Pendaftaran Sekolah Ikatan Dinas 2026 akan Dimulai, Lulusan SMA Sederajat Siapkan Diri
jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran sekolah ikatan dinas 2026 akan dimulai. Lulusan SMA sederajat siapkan diri kalian.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah menyampaikan pendaftaran CPNS 2026 khususnya jalur sekolah ikatan dinas sebentar lagi dibuka.
"Sebentar lagi dibuka pendaftaran sekolah ikatan dinas. Kami upayakan minggu depan," kata Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah kepada JPNN, Sabtu (18/7/2026)
Dia mengungkapkan formasi CPNS 2026 jalur sekolah ikatan dinas ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini.
Sistemnya diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB).
Nah, PermenPANRB pengadaan sekolah ikatan dinas sudah ada.
"PermenPANRB sudah ditandatangani Ibu MenPANRB Rini Widyantini minggu kemarin, makanya BKN langsung siapkan implementasinya," terang Prof. Zudan.
Dia menambahkan pendaftaran CPNS 2026 jalur sekolah ikatan dinas merupakan gawean KemenPANRB dan BKN.
Pendaftaran sekolah ikatan dinas 2026 akan dimulai, lulusan SMA sederajat yang ingin menjadi ASN segera menyiapkan diri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru, Alih Status PPPK Paruh Waktu ke ASN Penuh Disiapkan, dapat Pensiun Seumur Hidup
- Bertambah Lagi Pemda Bersiap Usulkan P3K PW jadi PPPK Penuh Waktu, Berbasis Kinerja
- SE 28 Ditujukan kepada PNS, PPPK, P3K PW, Tidak Berpengaruh pada Gaji
- Pemkab Muara Enim Hentikan Rekrutmen PPPK, Jadi ASN Baru Hanya lewat Seleksi CPNS
- DPR Sentil Mentalitas PNS & PPPK yang Cuma Datang, Pulang, Ngopi, Sore Presensi
- Info Terbaru Pendaftaran CPNS 2026, Kepala BKN Beri Kabar Baik