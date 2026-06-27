Pendaftaran Sekolah Swasta Kerja Sama Jabar Dibuka 30 Juni - 6 Juli 2026
jpnn.com, JAWA BARAT - Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) menyebut Calon Murid Baru yang tidak lolos ke SMA/SMK negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), bisa langsung mendaftar ke Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) mulai 30 Juni - 6 Juli 2026.
Kepala Disdik Jawa Barat, Purwanto mengatakan, pembukaan pendaftaran ke SSK bersamaan dengan SPMB tahap kedua sekolah negeri reguler mulai 30 Juni sampai 6 Juli 2026.
Para CMB yang merasa memiliki jarak yang jauh dan peluang masuk ke SMA/SMK negeri bisa langsung mendaftar ke 1.128 unit SSK tujuan.
"Pembukaan pendaftaran ke SSK di SPMB tahap dua. Kalau kuota di sekolah negeri penuh, peluangnya kecil, dan jaraknya jauh, bisa langsung daftar ke SSK," kata Purwanto, Sabtu (27/6).
Katanya, pendaftaran ke SSK melalui sistem yang sama dengan SPMB tahap kedua yaitu, melalui situs SPMB Disdik Jabar.
Sehingga, mereka yang hendak mendaftar ke SSK tidak perlu ke sekolah tujuan, karena seluruh proses berlangsung secara daring atau online.
"Enggak, online. Online sama di sistem (SPMB). Bisa langsung milih," ujarnya.
Dia memastikan, pendaftaran ke SSK ini tidak menerapkan pengelompokan jalur masuk ke sekolah negeri, yang mana pada SPMB hanya terdapat jalur domisili dan afirmasi.
Disdik Jabar menyampaikan jadwal pendaftaran Calon Murid Baru ke Sekolah Swasta Kerja Sama bagi peserta yang tidak lolos negeri.
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