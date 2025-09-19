Pendaftaran Sing Out Loud 2025 Masih Dibuka, Yuk Buruan Daftar

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Penyanyi senior Titi DJ bakal menjadi salah satu juri di kompetisi menyanyi Sing Out Loud 2025.

Kompetisi itu menghadirkan dua kategori utama, yakni pop-musical dan klasik.

"Kompetisi ini digelar seiring dengan pelaksanaan pameran Pro AVL 2025, dan bukan hanya unjuk bakat, tetapi juga wadah bagi talenta vokal muda maupun profesional terbaik," kata CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, Jumat (19/9).

Selain Titi DJ, penyelenggara juga menghadirkan juri profesional dan berpengalaman di industri musik, antara lain David Klein (Head Jury), Kristanto Pantioso, Candra Darusman, Lita Zen, Tamam Husein, dan Yuyu Koswara.

Kehadiran para juri ternama itu memastikan kompetisi tersebut menjadi ajang yang kredibel, inspiratif, dan mampu melahirkan generasi baru musisi berbakat Indonesia.

"Dengan juri ternama dan program edukatif yang kami siapkan, semoga ajang ini dapat melahirkan generasi baru musisi berbakat sekaligus memperkuat ekosistem industri hiburan dan kreatif," ujarnya.

Para pemenang berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai senilai Rp 5.000.000 untuk Juara Pertama, Rp 2.500.000 untuk Juara Kedua, dan Rp 1.000.000 untuk Juara Ketiga, lengkap dengan sertifikat dan piagam penghargaan.

Pendaftaran dibuka mulai 3–25 September 2025, pengumuman finalis 1 Oktober 2025, dan grand final dilaksanakan Sabtu, 11 Oktober 2025, di Hall D JIExpo Kemayoran, pukul 09.00 WIB.