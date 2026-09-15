Pendaki Asal China yang Terpeleset di Gunung Rinjani Sudah Dievakuasi

jpnn.com, LOMBOK - Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki Warga Negara Asing (WNA) asal China bernama Li Xianhua (47) dalam kondisi selamat, yang terpeleset di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Selasa (15/9) pukul 04.47 Wita, Tim SAR gabungan bersama korban tiba di Pos TNGR Senaru. Korban langsung dievakuasi menuju Nusa Medica Clinic Sembalun guna mendapatkan penanganan medis lanjutan," kata Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi di Mataram, Selasa.

Korban sebelumnya dilaporkan mengalami kecelakaan akibat terpeleset di jalur pendakian Senaru–Batu Ceper, Gunung Rinjani, pada Senin (14/9) sekitar pukul 08.00 Wita.

"Insiden itu menyebabkan korban mengalami benturan keras di kepala hingga jatuh pingsan," kata Hariyadi.

Kantor SAR Mataram menerima laporan darurat terkait insiden tersebut dari perwakilan EMHC. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kantor SAR Mataram langsung mengerahkan tim rescue dari Unit Siaga SAR Sembalun.

Guna mempercepat proses penyelamatan, personel tambahan dari Kantor SAR Mataram dan Unit Siaga SAR Bangsal turut diberangkatkan ke lokasi kejadian.

"Kami langsung merespons cepat laporan kondisi membahayakan manusia ini. Fokus utama adalah menjangkau korban secepat mungkin untuk memberikan pertolongan medis awal, mengingat korban dilaporkan mengalami cedera kepala dan pingsan," kata Muhamad Hariyadi..

Dia mengatakan dalam pelaksanaannya, tim rescue dilengkapi dengan Alut (Alat Utama) SAR yang memadai, meliputi peralatan mountaineering, peralatan evakuasi medis, kendaraan operasional, dan peralatan pendukung lainnya.