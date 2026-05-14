Pendaki Gunung Muria Alami Patah Tulang Kaki Setelah Terjatuh ke Jurang

jpnn.com - KUDUS - Seorang pendaki terjatuh ke jurang sedalam 40 meter di jalur pendakian Argopiloso, Gunung Muria Kudus. Korban bernama Jonathan (20), warga Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengalami patah tulang kaki.

BPBD Kabupaten Kudus bersama tim gabungan telah mengevakuasi korban. "Korban ditemukan dalam keadaan selamat dan selanjutnya dilakukan proses evakuasi oleh tim gabungan," kata Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kudus Any Wilianti di Kudus, Kamis (14/5).

Any menjelaskan peristiwa bermula saat tiga pemuda melakukan pendakian tektok menuju puncak Argopiloso untuk melihat matahari terbit. Ketiganya berangkat dari rumah sekitar pukul 03.00 WIB menggunakan dua sepeda motor.

“Sesampainya di kawasan wisata Rejenu sekitar pukul 03.10 WIB, mereka langsung mendaki menuju puncak Argopiloso," ungkapnya.

Saat tiba di tanjakan di atas Pos IV, Jonathan diduga mengalami kelelahan.

Ketika melewati tanjakan akar pohon, korban kehilangan konsentrasi hingga terjatuh ke dalam jurang.

Dua rekan Jonathan, yakni Akbar Fachri Fachruddin dan Zaki, sempat memanggil korban dan masih mendapatkan respons dari dalam jurang.

Selanjutnya, salah satu rekan korban turun ke basecamp untuk melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar, perangkat desa, dan BPBD Kudus.