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Pendaki Terperosok ke Jurang Gunung Semeru, Evakuasi Terkendala Medan

Pendaki Terperosok ke Jurang Gunung Semeru, Evakuasi Terkendala Medan
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Tim SAR gabungan menggotong pendaki bernama Cakra yang sempat terperosok ke jurang di Gunung Semeru, Jumat (5/6/2026). ANTARA/HO-Kantor SAR Surabaya

jpnn.com, MALANG - Seorang pendaki terperosok ke jurang Gunung Semeru di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan masih melakukan proses evakuasi terhadap korban bernama Cakra.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan petugas menerapkan metode slope rescue guna menyelamatkan korban.

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Metode itu digunakan karena korban terperosok ke jurang sedalam kurang lebih 375 meter, yang kondisinya minim pijakan aman bagi petugas.

"Kemiringan medan juga dirasa lebih cocok untuk evakuasi dengan metode slope rescue dan dengan metode ini evakuasi bisa dilakukan secara bertahap," kata Nanang di Malang, Jumat.

Dia menambahkan evakuasi dengan metode penyelamatan itu dirasa lebih efisien karena mempertimbangkan aspek keselamatan korban maupun tim SAR gabungan yang bertugas dalam misi tersebut.

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Secara teknis, metode itu memang kerap digunakan pada proses kegiatan evakuasi di medan miring dan curam, seperti di area gunung.

Ia menjelaskan korban diposisikan dengan keadaan terlentang di atas rolling strercher atau tandu gulung dan diikat menggunakan tali yang dikontrol oleh tim SAR.

Seorang pendaki terperosok ke jurang Gunung Semeru di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

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