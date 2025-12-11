menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pendaki Tewas Setelah Terjatuh di Jalur Air Berik Gunung Rinjani

Pendaki Tewas Setelah Terjatuh di Jalur Air Berik Gunung Rinjani

Pendaki Tewas Setelah Terjatuh di Jalur Air Berik Gunung Rinjani
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR gabungan saat mengevakuasi korban yang jatuh di Gunung Rinjani Lombok, Nusa Tenggara di Lombok Tengah, Kamis (11/12/2025). ANTARA/HO-Humas SAR Mataram.

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Seorang pendaki meninggal dunia setelah terjatuh di jalur Aik Berik, Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR Gabungan mengevakuasi pendaki berusia 17 tahun tersebut pada Rabu (10/12) pukul 22.48 WITA.

“Korban, Ilmi Cahyadi, asal Dusun Lingkok Kudung, Desa Seteling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, langsung diserahkan kepada pihak keluarga setelah dievakuasi,” kata Koordinator Lapangan Tim Rescue SAR Mataram I Gde Eka Suarjana, Kamis (11/12).

SAR Mataram menerima laporan dari Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) pada Rabu (10/12) pagi mengenai pendaki yang jatuh saat mendaki gunung tersebut.

Baca Juga:

Korban berangkat bersama rombongan pada Minggu (7/12) pukul 06.00 WITA melalui jalur Seteling.

Saat tiba di Gunung Kondo, Senin (8/12) pukul 09.00 WITA, rekannya melihat korban jatuh ke jurang.

“Keluarga dan warga setempat sempat melakukan evakuasi mandiri sebelum Tim SAR diberangkatkan,” tambah Suarjana.

Baca Juga:

Personel SAR dilengkapi peralatan mountaineering, komunikasi, drone thermal, medis, dan perlengkapan pendukung lain untuk operasi yang melibatkan TNI, Polri, TNGR, Unit SAR Lombok Timur, Polhut, keluarga, dan warga setempat.

Pukul 13.30 WITA, tim menerima informasi bahwa korban bisa diturunkan dari lokasi kejadian, sehingga evakuasi dilakukan secara estafet, kata Suarjana.

Seorang pendaki berusia 17 tahun tewas setelah terjatuh di jalur Air Berik, Gunung Rinjanji, Lombok.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI