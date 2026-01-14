Pendampingan Bea Cukai Membuahkan Hasil, UMKM Ini Sukses Ekspor Kecap Oishii ke Saudi
jpnn.com, BEKASI - Bea Cukai kembali menegaskan komitmennya mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Penegasan tersebut disampaikan Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo terkait keberhasilan CV Ikapeksi Agro Industri melaksanakan ekspor.
UMKM asal Kabupaten Bekasi itu berhasil membawa produk Kecap Oishii menembus pasar internasional.
Melalui pendampingan dan asistensi Bea Cukai, UMKM ini mampu melaksanakan ekspor secara mandiri dan berkelanjutan ke Arab Saudi.
Ini sekaligus menjadi contoh nyata peran Bea Cukai dalam mendorong UMKM berorientasi ekspor.
“Melalui program asistensi ekspor, Klinik Ekspor, dan agen fasilitas, Bea Cukai secara konsisten mendorong UMKM agar mampu menembus pasar global secara mandiri dan berkelanjutan,” kata Budi.
Dia menyampaikan pendampingan Bea Cukai mencakup edukasi prosedur dan ketentuan ekspor, perizinan, peningkatan kualitas produk, hingga penguatan jejaring usaha.
“Kami berharap keberhasilan CV Ikapeksi Agro Industri dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lain di berbagai daerah untuk berani melangkah ke pasar internasional, sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Budi.
UMKM asal Kabupaten Bekasi sukses ekspor kecap Oishii ke Saudi secara berkelanjutan berkat pendampingan Bea Cukai
