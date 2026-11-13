Pendampingan Tim Ekspedisi Patriot Tingkatkan Pendapatan Transmigran hingga 4 Kali Lipat

jpnn.com, JAKARTA - Pendapatan masyarakat transmigrasi yang mendapat pendampingan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) dilaporkan meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat. Peningkatan tersebut didorong melalui penggunaan teknologi tepat guna, pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah, serta upaya membuka akses pasar agar petani dan pelaku usaha tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memperoleh penghasilan lebih baik.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan sebanyak 246 Tim Ekspedisi Patriot telah diterjunkan ke berbagai kawasan transmigrasi untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ekonomi yang mereka hadapi, mulai dari proses produksi, pengolahan komoditas, hingga pemasaran.

“Memang TEP-TEP ini sebagian besar masih skalanya ke skala lokal, ke UMKM. Namun, itu pun sendiri sudah berhasil meningkatkan pendapatan tiga sampai empat kali lipat dari yang biasanya diterima oleh para transmigran,” ujar Menteri Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Kamis (12/11).

Dari Beras Pecah Menjadi Tepung Bernilai Dua Kali Lipat

Salah satu contoh peningkatan nilai ekonomi dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian. Beras pecah yang sebelumnya hanya memiliki nilai jual sekitar Rp9.000 per kilogram kini dapat diolah menjadi tepung dengan harga jual mencapai Rp18.000 per kilogram.

Pengolahan tersebut membuka peluang bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil panen yang sebelumnya dijual sebagai bahan mentah.

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TEP juga memperkenalkan teknologi pascapanen untuk mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi petani, terutama ketergantungan pada cuaca. Mesin pengering padi berkapasitas dua ton, misalnya, mampu mengeringkan gabah dalam waktu sekitar 18 jam.

Dengan teknologi tersebut, petani tidak harus menunggu cuaca cerah selama berhari-hari untuk mengeringkan hasil panen. Proses pascapanen menjadi lebih cepat dan risiko kerusakan hasil pertanian dapat ditekan.