Pendapatan Nelayan & UMKM di Kampung Tua Terih Meningkat Berkat Pendampingan Pertamina

jpnn.com, BATAM - Nelayan dan kelompok perempuan mengolah hasil laut menjadi sumber pangan, produk usaha dan tambahan penghasilan keluarga melalui program Community Involvement & Development (CID) Kampung Bahari Si Pelaut binaan Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Hang Nadim.

Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga, Sabar Yudo Suroso mengatakan Kampung Bahari Si Pelaut memiliki potensi besar untuk terus berkembang karena mampu mengolah sumber daya pesisir menjadi kegiatan ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungan di Kampung Tua Terih, manajemen Pertamina Patra Niaga menyerahkan 1.000 bibit ikan kakap dan 500 bibit ikan nila kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Terihindo Jaya Lestari dan Kelompok Wanita Tani Warisan Lestari.

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“Apa yang dikembangkan di sini menunjukkan dukungan yang diberikan dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif, sarana edukasi, sekaligus produk yang memiliki nilai tambah. Potensinya sangat baik dan perlu terus dikembangkan agar manfaatnya semakin luas,” ujar Sabar.

Kampung Bahari Si Pelaut melibatkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Terihindo Jaya Lestari, KUB Belian Tuah, Kelompok Wanita Tani Warisan Lestari, dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Sukses Bersama.

Kelompok-kelompok tersebut mengembangkan budidaya ikan kakap, bawal, dan kerapu, budidaya ikan air tawar dan sayuran melalui aquaponik, rehabilitasi mangrove, serta pengolahan hasil perikanan menjadi berbagai produk usaha.

Program ini turut meningkatkan pendapatan kelompok nelayan dan UMKM perempuan dari Rp27,56 juta menjadi Rp68,45 juta, atau rata-rata sekitar 40% per anggota.

Ketua Poklahsar Sukses Bersama, Dian mengatakan pendampingan yang diberikan membuat para anggota semakin percaya diri mengembangkan usahanya.