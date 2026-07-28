Pendapatan Tumbuh 12% Pada Semester I 2026, IOTF Akselerasi Transformasi AI

jpnn.com, JAKARTA - PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IDX: IOTF) melalui merek dagangnya Fox Logger menunjukkan ketahanan kinerja di tengah dinamika perekonomian nasional dan global.

CEO dari emiten IOTF Dr. Alamsyah mengatakan di tengah perlambatan aktivitas ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah perseroan tetap mampu membukukan pertumbuhan kinerja yang positif pada Semester I 2026.

“Pendapatan tumbuh sebesar 12 persen dibandingkan Semester I 2025. Di saat yang sama, laba kotor meningkat 20 persen secara tahunan (year-on-year),” ujar Dr. Alamsyah.

Menurut dia, indikator tersebut mencerminkan keberhasilan perseroan dalam menjaga kualitas pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan strategi bisnis di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

“Manajemen meyakini pencapaian tersebut merupakan bukti ketahanan model bisnis perseroan dan menjadi fondasi yang kuat untuk melanjutkan ekspansi berbasis teknologi,” ujar Dr. Alamsyah.

Dia menyebut implementasi Artificial Intelligence (AI) ditargetkan rampung secara bertahap hingga pertengahan 2028.

“Perseroan optimistis dapat terus meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan menangkap peluang pertumbuhan ketika kondisi ekonomi nasional kembali bergerak lebih kondusif,” jelas dia.

Adapun sasaran implementasi AI sekitar 90 persen komposisi tenaga kerja berada pada level supervisor dan manager.