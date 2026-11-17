Pendapatan Turun, VIVA dan MDIA Masih Bukukan EBITDA Positif
jpnn.com, JAKARTA - PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) dan PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) terus memperkuat bisnis penyiaran dan digital di tengah tantangan industri media.
Kedua perusahaan berhasil mempertahankan EBITDA positif pada semester I 2026 melalui strategi efisiensi biaya, pengembangan konten, serta optimalisasi bisnis ANTV dan tvOne.
Berdasarkan hasil paparan publik (public expose), VIVA membukukan pendapatan sebesar Rp441,44 miliar dengan EBITDA positif Rp30,68 miliar.
Margin EBITDA perusahaan tercatat 6,9 persen atau tetap stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun pendapatan mengalami penurunan 7,6 persen.
Sementara itu, laba bersih VIVA mencapai Rp60,02 miliar, lebih rendah dibandingkan Rp1,19 triliun pada semester I 2025.
Wakil Presiden Direktur VIVA Jastiro Abi mengatakan capaian tersebut menjadi modal penting bagi perusahaan untuk memperkuat bisnis ke depan.
"Capaian ini menjadi pijakan untuk menentukan prioritas usaha. Bagi kami, tantangannya adalah menerjemahkan loyalitas pemirsa menjadi peluang pendapatan yang berkelanjutan," ujar Jastiro Abi, Selasa (17/11).
Dari sisi neraca keuangan, ekuitas VIVA meningkat 37,2 persen menjadi Rp496,10 miliar pada akhir Juni 2026 dibandingkan posisi akhir Desember 2025, tanpa memperhitungkan rencana konversi. Total liabilitas perusahaan juga turun tiga persen menjadi Rp5,84 triliun.
Pendapatan turun, VIVA dan MDIA masih membukukan EBITDA positif pada semester I 2026
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