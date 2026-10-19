Pendapatan Wisata Desa di Maros Bantu Pendidikan 300 Anak, Perempuan Kawal Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 300 anak dari keluarga kurang mampu di Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mendapat bantuan pendidikan yang bersumber dari pendapatan desa sepanjang 2021–2025.

Bantuan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) sektor pariwisata, terutama Wisata Dolli Bungaeja, kawasan pemandian alam di kaki Gunung Karst Dolli yang dikelola desa sejak 2019.

Pengalokasian anggaran pendidikan ini tidak lepas dari peran Kelompok Baca Anggaran (KBA) Tukamasea, kelompok warga yang dipimpin perempuan dan aktif mengawal perencanaan serta penggunaan anggaran desa.

Praktik pengelolaan anggaran tersebut menjadi salah satu perhatian Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, saat mengunjungi Desa Tukamasea, Minggu (18/10).

Kunjungan itu merupakan bagian dari program SETAPAK 4 yang didanai Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

Program tersebut dijalankan The Asia Foundation (TAF) bersama Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan dan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM).

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Pengembangan wisata alam menjadi salah satu upaya pemerintah desa membuka sumber penghasilan masyarakat di tengah keberadaan industri pertambangan di kawasan karst Maros.

Sejak 2021, PINUS Sulawesi Selatan mendampingi KBA Tukamasea untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan desa.