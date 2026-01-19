Pendarahan Otak, Korban Penganiayaan di Bandung Tewas

jpnn.com, BANDUNG - Korban penganiayaan di Bandung, Jawa Barat, meninggal dunia akibat pendarahan otak.

Pelaku GK (29) ditangkap setelah polisi mengantongi identitasnya dari keterangan saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

"Pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap di kediamannya di Kampung Margalaksana, Desa Bojongsari, Bojongsoang, pada Sabtu malam pukul 21.00 WIB, hanya selang dua jam setelah korban menghembuskan napas terakhir," kata Kapolsek Bojongsoang Kompol Undi Kurnia di Bandung, Senin.

Dia menjelaskan peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat (16/1) sekitar pukul 19.00 WIB di Kampung Cibisoro, Desa Bojongsari, saat pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap korban berinisial DSH (25).

Ia menyebut pelaku memukul wajah korban menggunakan tangan kosong hingga korban terjatuh, kemudian kembali melayangkan sejumlah pukulan ke arah wajah dan kepala korban saat korban dalam kondisi tidak berdaya.

"Pelaku memukul wajah korban menggunakan tangan kosong hingga terjatuh. Saat korban sudah tidak berdaya di posisi bawah, pelaku kembali melayangkan berkali-kali pukulan ke arah wajah dan kepala korban," tambahnya.

Aksi kekerasan tersebut baru terhenti setelah dilerai oleh saksi di lokasi kejadian sebelum korban mendapatkan pertolongan medis.

Korban sempat dibawa ke klinik dan diperbolehkan pulang, akan tetapi kondisinya memburuk dengan mengalami muntah-muntah sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Welas Asih untuk penanganan lanjutan.