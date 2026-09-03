Pendekar 08 Hadirkan Keceriaan Anak-Anak Korban Gempa NTT

jpnn.com, JAKARTA - Anak-anak yang masih tinggal bersama keluarga mereka di lokasi pengungsian korban gempa NTT antusias mengikuti berbagai kegiatan bersama relawan Pendekar 08 pada hari kedua, Rabu (2/9/2026).

Di tengah kondisi pemulihan yang masih berlangsung, interaksi dengan anak-anak dan warga menjadi salah satu warna dari kehadiran para sukarelawan.

Ketua Umum Pendekar 08 Ancilla Yanny Irmella mengatakan kehadiran organisasinya merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Pendekar 08 juga berkoordinasi dengan jajaran TNI dan berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan warga terdampak.

“Kami dari Pendekar 08 datang ke sini memang untuk membantu masyarakat yang terkena bencana ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kodim 1612, di mana dari mulai persiapan sampai dengan hari ini dari Kodim selalu ada pendampingan,” ujar Ancilla dalam keterangannya, Kamis (3/9).

Ancilla mengaku mendapat sambutan hangat dari masyarakat selama berada di lokasi terdampak. Menurut dia, dukungan kepada korban bencana tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjaga semangat masyarakat agar mampu menjalani proses pemulihan.

“Terima kasih Ibu, dengan Pak Dandim juga terima kasih. Penerimaan masyarakat di sini juga luar biasa. Sekali lagi tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Itu kuncinya,” katanya.

Warga Mulai Kembali Beraktivitas