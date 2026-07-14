Pendekar 08 & Pemprov Banten Gelar Khitanan Massal Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Pendekar 08 bersama Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar program Bakti Sosial Khitanan Massal.

Ketua Pembina Pendekar 08, M. Qodari mengatakan kegiatan sosial itu menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam memberikan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, serta bebas biaya bagi masyarakat.

"Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang membutuhkan," ungkap Qodari.

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Dia menjelaskan melalui layanan khitanan massal, masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus memikirkan biaya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para peserta dan keluarganya.

"Kami apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam menyukseskan penyelenggaraan bakti sosial tersebut," ungkqp Qodari.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, sukarelawan, dan berbagai mitra menjadi kunci terlaksananya kegiatan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

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Ketua Umum Pendekar 08, Ancilla Yanny Irmella mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi untuk terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat melalui aksi sosial yang memberikan dampak langsung.

Pendekar 08 percaya bahwa pengabdian terbaik adalah yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.