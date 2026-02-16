Pendekar 08 Tebar Bantuan Pendidikan & Rumah Tangga untuk Warga Aceh Timur

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pendekar 08 Ancilla Yanny Irmella menyampaikan pihaknya kembali menyalurkan bantuan peralatan sekolah ke SD Negeri Ketibung, Kabupaten Aceh Timur.

“Bantuan berupa seragam, tas, alat tulis, dan papan tulis tersebut diharapkan dapat mendukung semangat belajar para siswa serta memperbaiki fasilitas pembelajaran di sekolah,” kata Yanny, Senin (16/2).

Menurut Ancilla, pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa, sehingga memastikan perlengkapan sekolah yang memadai menjadi perhatian utama organisasinya.

“Kami ingin anak-anak di SD Negeri Ketibung tetap bersemangat menggapai cita-cita. Bantuan ini mungkin sederhana, tetapi kami berharap dampaknya besar bagi semangat dan rasa percaya diri mereka,” ujar Ancilla.

Ancilla mengatakan tidak hanya menyasar sektor pendidikan, Pendekar 08 juga menyalurkan bantuan kepada warga Desa Bunin, Kecamatan Serba Jadi.

Bantuan berupa peralatan dapur dan perlengkapan makan diserahkan langsung kepada kepala dusun setempat untuk didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.

“Dukungan ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari masyarakat serta meringankan beban keluarga,” ucap dia.

Ancilla menegaskan kehadiran Pendekar 08 di Aceh Timur adalah bagian dari komitmen untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial.