Pendekatan Sistem Pangan Jadi Kunci Swasembada Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan benih nasional PT East West Seed Indonesia (Ewindo) menuturkan pengembangan inovasi benih dan solusi pertanian menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung keberlanjutan sektor pangan.

Corporate Secretary Ewindo, Faisal Reza menuturkan perusahaan secara konsisten berinvestasi dalam penelitian, pengembangan varietas unggul, serta peningkatan kapasitas petani melalui berbagai program pendampingan.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan petani memiliki akses terhadap teknologi benih yang adaptif terhadap perubahan iklim, produktif, serta mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian.

“Komitmen kami adalah menghadirkan inovasi dan solusi yang relevan bagi petani Indonesia dalam jangka panjang. Melalui pengembangan benih unggul dan dukungan teknis kepada petani, kami ingin menjadi bagian dari penguatan sistem pangan nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Faisal.

Terpisah, Pakar pertanian dari IPB University Profesor Bayu Krisnamurthi menilai pembangunan sektor pangan di Indonesia tidak dapat lagi dipandang sebatas produksi komoditas.

Menurutnya, pangan harus dipahami sebagai sebuah sistem yang saling terhubung dari hulu hingga hilir agar kebijakan yang diambil mampu menjamin ketersediaan dan kesejahteraan pelaku di dalamnya, khususnya petani.

Prof. Bayu menilai pemerintah telah memberi ruang bagi perusahaan benih untuk berkembang. Namun, menurutnya, dukungan tersebut masih perlu diperkuat.

Dia menekankan bahwa pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan enabler dalam membangun ekosistem perbenihan nasional.