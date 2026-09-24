Penderita Diabetes Harus Minum Obat Seumur Hidup? Dokter Kelvin Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - International Diabetes Federation (IDF) mencatat Indonesia memiliki sekitar 20,4 juta penyandang diabetes dan menempati peringkat kelima dunia.

Diabetologist sekaligus Founder mGanik dr. Kelvin Candiago, M.M., MARS, DABRM mengatakan akhir-akhir ini, penyandang diabetes memiliki usia yang makin muda.

Sebab, khususnya pada diabetes tipe 2 yang erat kaitannya dengan gaya hidup, penderita dapat melakukan pendekatan lain.

“Kini sering ditemui kasus diabetes pada usia produktif, bahkan di rentang usia 20-an tahun. Sayangnya, banyak dari mereka merasa sudah menjalani gaya hidup sehat,” ujar dr. Kelvin, Kamis (24/9).

Menurut dr. Kelvin, ada yang rutin bermain padel atau pergi ke gym, tetapi pola makannya masih kurang tepat.

Ada pula yang sudah mengurangi minuman manis, namun sering begadang, jarang bergerak dan memiliki jadwal makan yang tidak teratur.

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“Jika berlangsung dalam jangka panjang, kebiasaan yang tidak teratur ini dapat memicu resistensi insulin, sehingga gula darah menjadi lebih sulit dikendalikan,” jelas dia.

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