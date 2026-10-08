Pendidikan Gibran jadi Sorotan, Bamsoet: Hasil Pemilu Tetap Sah

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa dokumen pendidikan atau ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bamsoet menyebutkan putusan itu sudah bersifat final dan tidak lagi menjadi tanggung jawab MK.

“Keputusan itu harus dihormati, prosesnya harus dihormati, bahwa hasil daripada pemilu itu tetap sah,” ujar Bamsoet di Kementerian Sekretariat Negara.

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Politikus Partai Golkar itu mengingatkan bahwa proses Gibran dan Prabowo Subianto terpilih sebagai pemimpin Indonesia cukup panjang.

“Tidak bisa diubah karena itu sudah mengarungi proses politik yang panjang dan beliau-beliau sudah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.

Untuk itu, hasil pilpres seharusnya tak perlu dipermasalahkan lagi oleh seluruh pihak.

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“Tidak ada lagi yang bisa mengubah keputusan hasil pilpres tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak menerima gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.