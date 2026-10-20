Pendiri CAN Borneo Buka-bukaan soal Pertemuan Sukarelawan dengan Menteri Kehutanan

jpnn.com - Pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo Paulinus Kristanto memberikan penjelasan terkait pertemuan daring antara sukarelawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang belakangan menjadi perbincangan publik.

Ia menegaskan, pertemuan tersebut berawal dari upaya menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi sukarelawan di lapangan.

Paulinus mengatakan, saat ini sukarelawan masih berfokus pada pemadaman kebakaran dan penyelamatan satwa terdampak karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Ia menyayangkan perhatian publik justru ramai tertuju pada rekaman Zoom dan rangkuman pertemuan dengan Menhut Raja Juli.

"Kita masih sibuk pemadaman, rescue satwa terdampak karhutla, lah malah rame soal rekaman Zoom dan rangkuman pertemuan dengan Menteri Kehutanan," tulis Paulinus dalam akun instagramnya.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut bermula ketika sejumlah sukarelawan menghubunginya untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi selama bertugas.

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Keluhan itu mencakup kendala koordinasi di lapangan, kebutuhan peralatan, logistik, hingga biaya operasional. Paulinus kemudian meneruskan berbagai persoalan tersebut kepada rekan-rekannya di Kementerian Kehutanan.

Menurut Paulinus, Menhut Raja Juli yang saat itu masih berada di Palangka Raya bersedia mendengarkan langsung masukan para sukarelawan melalui pertemuan daring pada 12 Oktober 2026, sembari menunggu kunjungan ke Tanjung Puting.