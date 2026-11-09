Pendiri Gerindra Desak Bareskrim Bongkar Dalang di Balik Penyadapan Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyisakan tiga pertanyaan.

Siapa yang memberi perintah? Siapa yang membiayai? Dan, ke tangan siapa hasil sadapan itu mengalir?

Pengacara sekaligus salah satu pendiri Partai Gerindra Rahmat Sorialam Harahap, S.H., mendesak Bareskrim Polri menjawab ketiga pertanyaan itu.

Dia meminta penyidik menelusuri aliran dana dan jalur distribusi hasil sadapan untuk mengungkap semua pihak yang berperan, dari pelaksana hingga pihak yang diduga mengendalikan operasi.

Rahmat menilai perkara ini menyangkut keamanan komunikasi kepala negara.

Oleh karena itu, dia meminta penyidik mendalami untuk apa pihak-pihak itu mengumpulkan informasi tersebut dan bagaimana mereka menggunakan informasi itu.

Baca Juga: Jubun Soroti Ancaman Keamanan Negara dalam Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Menurutnya, spekulasi soal Pemilu 2029 terlalu sempit untuk menjelaskan perkara yang motifnya masih perlu penyidik buktikan.

Dia juga meminta penyidik mendalami apakah ada pihak yang berupaya mengganggu jalannya pemerintahan.