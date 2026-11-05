Pendiri Gerindra Minta Bareskrim Turut Periksa Seskab Teddy Terkait Perkara Dugaan Penyadapan

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri Partai Gerindra Rahmat Sorialam Harahap, S.H., meminta Bareskrim Polri mendalami setiap informasi dan petunjuk yang relevan dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan siapa pun yang dinilai dapat membantu memperjelas perkara perlu dimintai keterangan, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya apabila penyidik menemukan dasar untuk itu.

Hal tersebut disampaikan Rahmat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/11/2026) menanggapi mengenai desas-desus yang mengaitkan nama Teddy dengan perkara tersebut.

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"Kalau penyidik menilai Pak Teddy memiliki informasi yang bisa membantu memperjelas perkara, silakan dimintai keterangan. Prinsipnya berlaku untuk siapa saja. Setiap informasi yang relevan perlu diuji, baik mengenai dugaan peran langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati,” kata Rahmat.

Menurut Rahmat, penyidik juga perlu menelusuri apakah hasil sadapan diteruskan kepada pihak lain dan, jika demikian, siapa yang menerimanya.

Dia \menyerahkan kepada penyidik penilaian mengenai siapa yang perlu dimintai keterangan dan dalam kapasitas apa, berdasarkan bukti dan petunjuk yang dapat diuji.

Rahmat menilai kejelasan mengenai peran masing-masing pihak penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap orang-orang yang bekerja di sekitar Presiden.

Menurutnya, setiap petunjuk yang relevan perlu didalami tanpa tebang pilih, dan pihak yang disebut perlu diberi kesempatan menyampaikan keterangan sesuai prosedur.