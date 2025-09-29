Pendiri Koenigsegg Berencana Membuat Sport Car Murah, Sudah Bosan?

jpnn.com - Produsen hypercar asal Swedia, Koenigsegg, mulai mempertimbangkan menghadirkan mobil dengan volume besar.

Artinya, membuat mobil sport dengan volume besar tak lain ialah bermain di kelas entry level.

Pendiri Koenigsegg, Christian von Koenigsegg mengungkap keinginannya untuk membuat sport car yang lebih terjangkau.

Rencana itu terilhami saat Christian von Koenigsegg saat senang mengemudikan Mazda MX-5 NA.

Dia lantas mulai mempertimbangkan hadirnya mobil sport lebih terjangkau pada masa depan.

“Kami telah mencoba-coba ide untuk meningkatkan volume produksi, membuat mobil sport yang lebih sederhana dan lebih mudah diperoleh,” kata Christian von Koenigsegg.

Membuat mobil sport murah tentu bukan tanla risiko, apalagi Kornigsegg sudah dikenal sebagai pembuat mobil langka (terbatas), cepat, dan mahal.

Christian von Koenigsegg mengaku bahwa manufaktur volume tinggi merupakan tantangan, karena mereka terbiasa melakukan produksi volume rendah atau eksklusif.