Pendiri Pekanbaru Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah akan Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

jpnn.com - PEKANBARU - Penantian panjang masyarakat Pekanbaru melihat pendiri kotanya mendapat gelar Pahlawan Nasional bakal segera terwujud.

Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan akan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Penganugerahan itu akan dilakukan di Jakarta, Selasa 10 November 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri Agung serta ahli waris Marhum Pekan akan menghadiri langsung penganugerahan itu di Istana Negara Jakarta.

“Alhamdulillah, mimpi yang telah lama diperjuangkan masyarakat akhirnya terwujud. Semuanya bangga pendiri Pekanbaru mendapat penghormatan sebagai Pahlawan Nasional. Kebahagiaan ini milik masyarakat Pekanbaru, masyarakat Siak, dan seluruh Riau,” ujar Agung Nugroho.

Harapan menjadikan Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional telah mengemuka sejak 1988.Perjuangan yang dirintis sejak lama itu terus dilanjutkan Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Agung Nugroho, hingga membuahkan kabar baik mengenai rencana penganugerahan. Kabar tersebut juga disampaikan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam pertemuannya dengan Wali Kota Agung.

Bagi Wali Kota, penghormatan kepada Marhum Pekan menjadi capaian bersama seluruh pihak yang selama ini mendukung dan memperjuangkannya.

Marhum Pekan merupakan Sultan Siak Sri Indrapura ke-V, putra Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah atau Marhum Bukit, Sultan Siak ke-IV.