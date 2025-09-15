Pendiri Tim F1 Haas Guenther Steiner Mengakuisisi Tech3 MotoGP

jpnn.com - Guenther Steiner - pendiri tim Formula 1 Haas bersama bos Tech3 MotoGP - Herve Poncharal, mengumumkan masa depan tim satelit KTM asal Prancis tersebut.

Guenther resmi mengambil alih kepemilikan penuh tim MotoGP Tech3.

“Ini kesempatan yang fantastis,” ujar Guenther Steiner saat press conference MotoGP Catalunya.

“Tech3 adalah tim yang hebat dengan potensi yang luar biasa dan warisan yang mengesankan. Dampak Herve terhadap tim dan MotoGP sendiri tidak dapat dilebih-lebihkan, kami merasa terhormat untuk mengambil alih dan terus membangun fondasi tersebut."

Guenther mengaku antusias menjadi bagian dari paddock MotoGP dan memaksimalkan potensi tim seiring dengan pertumbuhannya, serta membantu memperkenalkannya kepada audiens baru.

Kesepakatan tersebut menempatkan Guenther Steiner sebagai CEO tim mulai musim 2026, dengan Richard Coleman dipercaya sebagai kepala tim.

Guenther Steiner sendiri membawa pengalaman panjang dari F1 dan reli, termasuk peran penting di Jaguar Racing, Red Bull Racing, serta sebagai pendiri tim Haas F1. Transaksi akuisisi ini didukung oleh investor IKON Capital.

Dengan kepemimpinan baru, Tech3 bersiap menghadapi era baru MotoGP yang makin kompetitif, tetap membawa nama besar dan warisan panjang yang telah dibangun Herve Poncharal.