jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut saat ini pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya diprioritaskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Wakil Ketua BGN Trenggono mengatakan penambahan dapur SPPG ini juga diprioritaskan pada wilayah dengan prevalensi atau jumlah kasus stunting yang tinggi.

“Kalau penambahan nanti kami prioritas kepada 3T dan prevalensi stunting tinggi di luar Jawa,” tutur Trenggono di Jakarta, Minggu (22/10).

Trenggono mengaku ada sekitar 1.600 SPPG yang tidak dioperasionalkan karena tidak memenuhi syarat.

Lebih lanjut Trenggono menuturkan semua SPPG yang beroperasi memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

“Sudah tidak ada lagi (yang tidak ada SLHS). Sudah kami sisir semua. Semua SPPG yang sudah operasional pasti punya SLHS,” ujar Trenggono.

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Trenggono menegaskan SPPG yang tidak memiliki SLHS tidak boleh beroperasi, sebab sertifikat tersebut merupakan syarat mutlak.

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menegaskan setiap keamanan pangan harus menjadi perhatian utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.