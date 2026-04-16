Penduduk Tetap Australia Terancam Tidak Bisa Mengakses Skema DP Rumah 5 Persen
Kalau Anda penduduk tetap Australia tapi bukan warga negara Australia, proposal yang ditawarkan oleh Partai Liberal ini mungkin akan membuat Anda was-was, terutama jika Anda berencana membeli rumah.
Komunitas multikultural mengkritik usulan yang melarang warga non-Australia untuk mengakses skema yang memudahkan warga untuk membeli rumah di Australia.
Mereka khawatir larangan ini dapat menyulitkan migran terampil untuk menetap di Australia.
Proposal tersebut diumumkan oleh Pemimpin Oposisi Australia Angus Taylor.
Ia mengatakan kabinetnya akan menutup Skema Deposit 5 Persen Pemerintah Australia untuk "siapa pun kecuali warga negara Australia."
Skema deposit ini mengizinkan pembeli rumah pertama untuk membayar deposit minimum lima persen dari harga jual properti, dengan pemerintah federal Australia sebagai penjamin.
Skema tersebut terbuka bagi 'permanent resident' (PR), atau penduduk tetap, pada tahun 2023.
Setidaknya 50.000 orang telah mengakses skema ini untuk membeli rumah pertama mereka.
